Ook naaktbeelden sauna Drentse Peize opgedoken op pornosite

Er zijn opnieuw naaktbeelden opgedoken op een video die is gemaakt in een sauna en die online is te vinden op een pornosite. Het gaat dit keer om een video die minstens 4 jaar oud zou zijn en die stiekem is gemaakt in een sauna in het Drentse Peize.

Handdoeken

Aan de hand van de handdoeken, die duidelijk in beeld zijn te zien, is vast te stellen dat het gaat om sauna SpaWell in Peize. De video is stiekem gemaakt met een camera die is verstopt in een soort tas. Op de beelden zijn douchende gasten te zien.

Geen telefoons toegestaan

De sauna heeft een strikt beleid voor mobiele telefoons etc. want die mogen de sauna niet in en kunnen in een kluis worden bewaard tijdens het saunabezoek. Ook heeft de sauna zelf geen bewakingscamera's hangen. De betrokken sauna heeft aangifte gedaan en de pornosite gesommeerd om de online video te verwijderen.

Nederasselt

Vorige week doken er ook al video's op die waren gemaakt in een sauna in het Gelderse Nederasselt. Op een van die video's waren handbalsters van het Oranje damesteam te zien.