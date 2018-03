Dick Benschop (60) nieuwe CEO Royal Schiphol Group

Dick Benschop (60) wordt per 1 mei 2018 de nieuwe President-directeur van Royal Schiphol Group. Hij komt over van Royal Dutch Shell en volgt Jos Nijhuis op, die terugtreedt als topman van de luchthaven.

Adviseur Schiphol Group

Benschop was in de periode 1998-2002 staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in het kabinet Kok-II. Later trad hij in dienst bij Royal Dutch Shell. Daar bekleedde hij meerdere functies, waaronder die van President-directeur Shell Nederland van 1 mei 2011 tot 1 januari 2016. Voordat Benschop staatssecretaris werd, werkte hij vier jaar als adviseur voor Schiphol Group.

Louise Gunning, president-commissaris van Royal Schiphol Group: “Op basis van zijn ervaring in het publieke domein, gecombineerd met zijn ruime ervaring binnen het bedrijfsleven, zijn wij ervan overtuigd dat hij verbindend richting kan geven aan de volgende fase van Schiphol. We geloven dat hij in staat is de complexe uitdagingen van de luchtvaart aan te pakken. Wij hebben er alle vertrouwen in dat hij en zijn team de luchthaven op een slimme, veilige en duurzame manier verder kunnen door ontwikkelen.”

‘Veel uitdagingen en kansen’

Benschop: “Schiphol is een bijzondere plek en prachtig bedrijf waar ik al eerder voor heb gewerkt. Ik kijk er naar uit nu leiding te mogen geven aan een van de meest dynamische organisaties van Nederland. De luchtvaart staat voor veel uitdagingen en kansen. Hoe kunnen we ons op een duurzame manier verder ontwikkelen? Hoe kunnen we op basis van vertrouwen een nieuwe balans vinden tussen hinder en economisch belang? Stuk voor stuk grote vraagstukken waar ik me - in het belang van Nederland, de reizigers, luchtvaartmaatschappijen en omwonenden - graag voor ga inzetten.”

Duurzame ontwikkeling

Met de aanstelling van Benschop wil Royal Schiphol Group werken aan een duurzame ontwikkeling van de luchthaven. Benschop gaat Schiphol samen met zijn team klaar maken voor de toekomst. Voor de korte termijn betekent dat onder meer ver- en nieuwbouw terwijl de passagiersaantallen recordhoogten bereiken. Voor de langere termijn betekent het een nieuwe toekomstvisie voor Royal Schiphol Group. Een visie die aansluit bij de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de mondiale vraag naar mobiliteit. Daarbij is het de missie van Schiphol om Nederland optimaal te verbinden met de rest van de wereld en zo een bijdrage te leveren aan de welvaart en het welzijn in Nederland.

Nijhuis t/m 30 april CEO

Eerder kondigde Jos Nijhuis aan als CEO aan te blijven tot 31 maart 2018. De Raad van Commissarissen heeft hem gevraagd langer aan te blijven, aangezien Benschop op 1 mei in dienst treedt. Nijhuis heeft ingestemd met dat verzoek en blijft tot en met 30 april aan als CEO. Vervolgens blijft hij tot 1 juli in dienst bij Royal Schiphol Group voor de overdracht van zijn functie aan Benschop. Daarna is hij volgens afspraak tot 1 april 2019 beschikbaar voor de internationale activiteiten van Royal Schiphol Group.

Gunning: “Onder leiding van Jos groeide Schiphol uit tot de luchthaven met de beste directe connectiviteit in Europa en de op een na beste luchthaven ter wereld als het gaat om hub-connectiviteit. Hij heeft samen met de luchtvaartmaatschappijen, KLM in het bijzonder, een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbinding tussen Nederland en de rest van de wereld. Ook heeft Schiphol onder zijn leiding grote stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Wij vinden het waardevol dat hij met al zijn kennis en ervaring nog een bijdrage kan leveren aan de internationale activiteiten van Schiphol.”

Het directieteam van Schiphol bestaat vanaf 1 mei naast Benschop (Chief Executive Officer) uit Jabine van der Meijs (Chief Financial Officer), Birgit Otto (Chief Operations Officer) en André van den Berg (Chief Commercial Officer).