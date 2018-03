Opnieuw aanhouding in onderzoek dood Capellenaar (55)

Twee verdachten aangehouden

'Op 12 maart arresteerden agenten een 42-jarige man uit Rotterdam. Zijn precieze rol bij het misdrijf wordt verder onderzocht', aldus de politie. De man zit vast en wordt verhoord. Op 20 februari werd in het onderzoek al een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Hij zit nog vast.

Levenloos

Zaterdagavond 20 januari kwam een bewoner van het Alouette Erf in Capelle aan den IJssel rond 23.30 uur thuis en vond zijn huisgenoot levenloos in de keuken. Hij belde meteen de politie, die er snel was en een onderzoek startte. Deze bewoner is niet een van de twee aangehouden verdachten.

Onafgebroken onderzoek

De afgelopen weken heeft het rechercheteam van zo’n twintig mensen onafgebroken onderzoek gedaan met de aanhoudingen als resultaat. Met de tweede aanhouding is het onderzoek nog niet klaar, maar bevindt het zich wel in een afrondende fase.