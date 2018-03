Doorstart TGO dodelijk schietincident Klingerbergsingel Blerick

De politie en het Openbaar Ministerie hebben enkele weken geleden besloten om een Team Grootschalige Opsporing (TGO) opnieuw onderzoek te laten doen naar dodelijk schietincident aan de Klingerbergsingel in augustus 2017 in Blerick. Dit heeft de politie maandagmiddag bekendgemaakt.

Beperkte recherchecapaciteit

Afgelopen najaar besloten de politie en het OM het onderzoek tijdelijk stil te leggen. De beperkte recherchecapaciteit was de reden voor dit besluit. Er is enkele weken geleden besloten om opnieuw een volledig TGO op deze zaak te zetten. De familie van het slachtoffer is in kennis gesteld van de grootschalige doorstart van het onderzoek. Dit onderzoeksteam bestaat uit 20 rechercheurs en richt zich op meerdere scenario’s in het onderzoek.

Achtergronden

Het is op dit moment nog niet duidelijk wat het motief of aanleiding voor het schietincident is waarbij een 44-jarige man uit Blerick om het leven kwam. Het slachtoffer was een bekende van de politie en had contacten in het criminele milieu. Er zijn in het onderzoek geen aanhoudingen verricht.

Dodelijk schietincident

In de nacht van maandag 21 op dinsdag 22 augustus 2017 rond 03.00 uur meldden buurtbewoners knallen die te horen waren rond de Klingerbergsingel in Blerick. Toen agenten ter plaatse arriveerden, troffen zij het zwaargewonde slachtoffer op straat aan voor de deur van zijn woning. Ondanks de inzet van hulpverleners overleed het slachtoffer korte tijd later.

Onderzoek in Blerick

Medewerkers van de Forensische Opsporing startten direct na het schietincident in augustus 2017 een technisch onderzoek op de plaats delict. Ook hielden agenten in de dagen na het misdrijf een buurt- en passantenonderzoek aan de Klingerbergsingel.

Met een digitaal buurtonderzoek via een Facebook advertising en met tientallen posters heeft de politie na het schietincident een brede oproep voor getuigen gedaan. Daarnaast besteedde ook het landelijke televisieprogramma Opsporing Verzocht aandacht hieraan in een speciaal item met Turkse ondertiteling.

Deel uw nieuwe informatie

Het rechercheteam roept eventuele getuigen, die zich in de afgelopen maanden nog niet gemeld hebben, op om dit alsnog te doen. Hebt u iets gezien of gehoord dat in relatie gebracht kan worden met dit schietincident, neem dan contact op met de politie via het algemene nummer 0900 – 88 44 of anoniem via 0800-7000 uw informatie te delen.