Zoektocht naar sinds 1974 vermiste vrienden levert niks op

De zoektocht naar de sinds 1974 vermiste Piet Hölskens en Hans Martens uit Asten heeft maandag niets opgeleverd. Specialisten gingen maandagochtend in De Brink in Liessel het water op met een speciale boot.

De zoektocht volgt op informatie die eind 2017 bij de politie binnenkwam. De twee vrienden verdwenen in maart 1974 spoorloos na een avondje stappen in Deurne. Zij waren die avond uit geweest bij de Zanzibar in Deurne en vertrokken daar in een rode Fiat 850 Coupé. Van Piet en Hans is daarna nooit meer iets vernomen. Ook hun auto werd nooit gevonden. Uit de informatie bleek dat de vrienden mogelijk met hun auto te water zijn geraakt.

Sonarapparatuur

De afgelopen weken werd in nauw overleg met specialisten van het Team Onderwater Zoekingen van de Landelijke Eenheid een zoekactie voorbereid en een zoekgebied in de enorme plas bepaald. Er werd bij de zoektocht gebruik gemaakt van een speciale boot die beschikt over hoogwaardige sonarapparatuur: “Sonarapparatuur zendt geluidssignalen uit en ‘luistert’ vervolgens naar de weerkaatsing ervan. Zo scant deze apparatuur de bodem af. Op deze manier kunnen wij bijvoorbeeld personen of voorwerpen onder water detecteren”, vertelt een specialist van het team.

Niets gevonden

Onze zoektocht was gericht op het vinden van de auto van Hans en Piet. Helaas hebben wij die niet gevonden. Dankzij onze specialisten hebben wij een heel goed beeld gekregen van de bodem van De Brink. Alles is vastgelegd en experts gaan de resultaten verder analyseren. Daarna wordt bekeken of er nog mogelijkheden zijn om verder onderzoek te doen. Of en op welke manier dat gaat gebeuren, is op dit moment niet duidelijk. De families van de vermiste vrienden zijn maandag aan het eind van de middag op het politiebureau op de hoogte gebracht van de resultaten.

Reactie familie

De families van Piet en Hans waren een groot deel van maandag in Liessel aanwezig bij de zoektocht: “Vandaag was voor ons een hele spannende dag en we vinden het jammer dat er niets is gevonden. Toch blijven wij de hoop houden dat er zelfs na 44 jaar een einde komt aan alle onzekerheid over het lot van Piet en Hans. Verder willen wij iedereen bedanken die vandaag met ons heeft meegeleefd. Vandaag hebben wij uitgebreid gesproken met journalisten en ons verhaal gedeeld. Wij willen iedereen op dit moment vragen om ons niet met nieuwe verzoeken te benaderen.”