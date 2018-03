Gemeente Amsterdam sluit drie drugspanden

Vandaag, 12 maart 2018, is op last van waarnemend burgemeester Van Aartsen van Amsterdam twee woning gesloten. Het gaat om een woning aan het Leerdamhof, Bijlmerdreef en Kantershof die voor drie maanden worden gesloten. De sluitingen is op grond van de Opiumwet.

Uit de politierapportage blijkt dat in de woning aan het Leerdammerhof een grote hoeveelheid drugs is aangetroffen. Het gaat om cocaïne, amfetamine en MDMA met een gezamenlijk gewicht van 8,46 kil0. Ook werden enkele weegschalen, een grote hoeveelheid verpakkingsmateriaal, een apparaat waarmee verpakkingen vacuüm worden gezogen, een vuurwapen, twee patroon houders en twee laadhulpen aangetroffen.

Uit een andere politierapportage van 15 februari jl. blijkt dat in de woning aan het Kantershof een grote hoeveelheid drugs is aangetroffen. In totaal zijn 573 bolletjes van tezamen 6,8 kilo cocaïne en heroïne, €3.515 en diverse telefoons en identiteitspapieren aangetroffen van personen die niet in de woning aanwezig waren en ook er ook niet staan ingeschreven.

Uit de politierapportage van 15 februari jl. blijkt dat in de woning aan de Bijlmerdreef een hennepkwekerij is aangetroffen. In totaal zijn 410 hennepplanten en 20 assimilatielampen aangetroffen. De energie ten behoeve van de hennepkwekerij werd op illegale wijze afgenomen.

De aanwezigheid harddrugs in de woningen kan leiden tot onveiligheid voor de omwonenden vanwege overlast en de aanzuigende werking op criminele activiteiten. Dit levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid. Om deze situatie te beëindigen wordt de woningen per direct voor drie maanden gesloten.