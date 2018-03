Komend weekend koud met kans op sneeuw

Richting het weekeinde wordt de wind oostelijk. En in het noordoosten van Europa is nog altijd een flink reservoir met kou aanwezig. Net als laat in februari wordt die kou weer onze kant op geblazen. Helemaal zonder slag of stoot gaat dat niet. Vrijdag ligt een lagedrukgebied boven ons land en valt er regen. Als naar zaterdag de kou binnen begint te stromen kan er wel eens een laagje sneeuw gaan ontstaan. De koudste lucht bereikt ons in de loop van zaterdag en blijft dan een paar dagen bij ons hangen. In de nacht kan het kwik flink onder nul, misschien vriest het wel matig. Het kwik daalt dan tot onder de -5 graden. Overdag komt het kwik waarschijnlijk net boven nul.