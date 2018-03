Gewapende man overvalt supermarkt in Rotterdam

Met een bivakmuts bedreigde hij twee kassières met een vuurwapen en nam meerdere kassa lades mee. Er raakte niemand gewond.

Maandagavond rond 19.15 uur kwam de overvaller binnen in de supermarkt. De winkel was nog open en er liepen ook nog behoorlijk wat klanten. De man liep naar de kassa’s en bedreigde twee kassieres met een vuurwapen en nam meerdere kassa lades mee. Hij rende er mee weg in de richting van de Oranjeboomstraat. Er raakte gelukkig niemand gewond. De politie is meteen een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.