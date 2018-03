Eerste groei internationaal wegvervoer sinds jaren

In 2017 werd door Nederlandse vrachtwagens 666 miljoen ton goederen vervoerd. Dit is een stijging van 1,5 procent in vergelijking met een jaar eerder. Het wegtransport door Nederlandse vrachtwagens van en naar Nederland nam voor het eerst sinds 2014 toe. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over het wegvervoer.

De stijging van het goederenvervoer door Nederlandse vrachtauto’s werd zowel in het binnenlands als in het internationaal vervoer gerealiseerd. Het internationaal wegvervoer vanuit en naar Nederland groeide in 2017 voor het eerst weer, na twee jaren van krimp. Door de toegenomen handel hebben Nederlandse vrachtauto’s 3,5 procent meer goederen over de grens vervoerd. De afgelopen jaren ondervonden Nederlandse vrachtauto’s in het grensoverschrijdende wegvervoer vanuit en naar Nederland steeds meer concurrentie van vrachtauto’s uit Midden- en Oost-Europa.

Kortere afstanden

Tegenover een stijging in het vervoerd gewicht in 2017 stond een daling van het aantal afgelegde kilometers. Het aantal kilometers daalde in 2017 voor het derde jaar op rij, met een kleine 2 procent. In Nederlandse vrachtauto’s worden goederen over steeds kortere afstanden vervoerd.