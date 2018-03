Geen loonsverhoging voor ING topman Ralph Hamers

"De afgelopen dagen hebben veel klanten, medewerkers en andere belanghebbenden hun mening aan ons kenbaar gemaakt", aldus Jeroen van der Veer, voorzitter van de Raad van Commissarissen van ING. "Wij als Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor dit voorstel en betreuren de commotie die het veroorzaakt. We realiseren ons dat we de publieke reactie in Nederland op deze duidelijk gevoelige kwestie onderschat hebben. Om een ​​voortdurende publieke discussie te voorkomen die ING en haar werknemers schaadt, heeft de Raad van Commissarissen zijn voorstel heroverwogen. Om onze taak om te handelen in de langetermijnbelangen van ING te vervullen, zal de Raad van Commissarissen zorgvuldig beoordelen hoe hij in de toekomst een duurzaam en concurrerend beloningsbeleid kan ontwikkelen. "

Daarmee is iedere vorm van verhoging - behalve de jaarlijkse 2,2 % - nu daadwerkelijk van de baan, omdat daarvoor een beleidsverandering nodig is die moet worden voorgelegd aan de aandeelhouders, zo vertelt een woordvoerder van ING.