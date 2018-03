'Kinderen met pinpas doen eerder aankopen'

De meesten (82%) vinden een pinpas ‘superhandig’, maar of ze er ook verantwoordelijk mee om kunnen gaan, is de vraag; kids met een eigen pinpas geven maandelijks gemiddeld een derde meer geld uit dan kinderen die geen pinpas hebben. Deloitte initieerde het onderzoek in het kader van de Week van het Geld (12 t/m 16 maart). Om kinderen bewust met geld om te leren gaan, verzorgt de organisatie dit jaar voor de zevende keer het Nationaal Geldexamen waar duizenden kinderen aan deelnemen.

Jong geleerd is oud gedaan; uit het onderzoek blijkt dat een derde van de tienjarigen (34%) al met een eigen pinpas naar de winkel gaat. Bij oudere kinderen wordt dit gebruik intensiever; zo gebruikt 64 procent van de twaalfjarigen een eigen pinpas. Als kinderen in het bezit zijn van een pinpas, kiezen ouders er sneller voor om zakgeld over te maken. Een meerderheid van de ondervraagden met een eigen pinpas krijgt hun zakgeld op een hieraan gekoppelde bankrekening gestort (52%).

Kinderen met pinpas geven meer geld uit

Zakgeld op een bankrekening gestort krijgen blijkt voordelig! Uit het onderzoek komt naar voren dat kinderen die een digitaal zakcentje krijgen, per maand gemiddeld zo’n vijf euro meer ontvangen dan kinderen die hun zakgeld contant krijgen. Let wel, zodra kinderen een eigen pinpas met eigen rekening hebben, geven ze hun geld gemiddeld sneller uit dan kinderen die geen eigen pinpas hebben (12,30 vs. 8,25 euro per maand).

Eén op de zeven kinderen onvoorzichtig met pincode

Het op jonge leeftijd hebben van een eigen pinpas vraagt van ouders en opvoeders een nieuwe aanpak wat betreft financiële educatie. De meeste deelnemers aan het onderzoek (91%) geven aan dat ze duidelijke uitleg hebben gekregen over het gebruik van een pinpas, bijvoorbeeld van een familielid. Toch blijkt dat in de praktijk niet even makkelijk en lijken kinderen er niet altijd veilig mee om te gaan. Zo komt uit het onderzoek naar voren dat:

12 procent van de ondervraagden zijn of haar pincode aan een onbekende zou geven; één op de zeven kinderen zijn of haar pincode niet afschermt (dit geldt voor 18 procent van de tienjarigen); 14 procent van de kids weleens de pincode te vaak fout heeft ingetoetst, waardoor de pinpas werd geblokkeerd (dit geldt voor 21 procent van de 10-jarigen)

Jongens doen stiekem online aankopen

Wanneer het op digitaal geld en online aankopen neerkomt, lijken jongens zich hier meer mee bezig te houden dan meisjes. Een derde van de jongens (32%) geeft bijvoorbeeld aan weleens gebruik te maken van online betaal- en beheerapps, zoals Tikkie of de app van hun bank (vs. 17 procent van de meisjes). Daarnaast doet 15 procent van de jongens weleens online aankopen via IDEAL, PayPal of met een creditcard (vs. 10 procent van de meisjes). Dit doen ze echter niet altijd met toestemming van hun ouders; 15 procent van de jongens geeft aan weleens stiekem online aankopen te doen met een eigen betaalrekening of die van zijn ouders (vs. 4 procent van de meisjes). Jongens besteden het geld vooral aan online gaming (32%), terwijl meisjes het geld online liever uitgeven aan kleding, schoenen en sieraden (42%).