Voyeur ontmaskerd zichzelf nadat hij in allerijl filmpjes wist

Door gisteren in allerijl zijn sporen te wissen, heeft de 41-jarige Vlaming voyeur Mike D.B. zichzelf verraden.

De politie was volop een andere 22-jarige verdachte aan het ondervragen, toen de 41-jarige IT’er, vechtsportleraar en amateur-DJ uit Zwijnaarde inlogde om zijn filmpjes en zijn account te wissen. Schijnbaar werd het hem te heet onder zijn voeten. Op dat moment wist de politie dat er een tweede verdachte in het spel moest zijn en konden ze Mike D.B. aanhouden, zo meldt de krant Het Laatste Nieuws.

De B. was onzorgvuldig met het beschermen van zijn identiteit: hij gebruikte de nickname die hij op het forum gebruikte ook op andere plekken, waarbij zijn echte naam was te zien.

De 22-jarige verdachte is inmiddels vrijgelaten; het huis van de voyeur is doorzocht, waarbij de politie bewijsmateriaal en een fotocamera in beslag heeft genomen. Vier vrouwen hebben inmiddels een klacht ingediend.