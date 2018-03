Kameeltje geboren in DierenPark Amersfoort

Niet lang na de heugelijke ontdekking deed het jong een eerste poging om op te staan en weer iets later begon het met drinken. “Zoals het er nu naar uitziet maken moeder en jong het goed”, vertelt de hoofddierverzorger. “Het jong heeft wel zo’n dertien maanden in de buik gezeten, dus het staat nog wat onwennig.”

Het kameeltje is de jongste telg van de kudde die nu uit vijf kamelen bestaat. “Het geslacht van de nieuwkomer is nog niet duidelijk”, vertelt Willem. Het jong is nu buiten te bewonderen met haar moeder in de Stad der Oudheid in DierenPark Amersfoort.