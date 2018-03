Oplichters vragen €50,- euro maar eisen €700,- euro

De oplichters belden in Nieuw West aan bij bewoners en gaven aan dat ze de gevel wel wilden reinigen voor een redelijk bedrag. In dit geval werd aangeboden om voor € 50 euro een muurtje te reinigen. De bewoonster in kwestie vroeg nog of het “de hele muur” betrof en toen daar een bevestigend antwoord op kwam gaf ze toestemming.

Oplichters blijven zelfde truc steeds toepassen

Toen de klus gedaan was wilden de Ierse klusjesmannen ineens € 700,- euro. Het was namelijk volgens hun €50 ,-euro per vierkante meter. Toen de bewoners hier niet mee akkoord gingen werden de klusjesmannen opdringerig en namen een dreigende houding aan.

Trap er niet in!

De politie is het afgelopen jaar meer dan 15 keer geconfronteerd met een dergelijke werkwijze. Ons advies is: trap er niet in ! Misschien is het niet handig om met onbekende aanbellende klusjesmannen in zee te gaan. Het zijn vaak geen erkende bedrijven en er is geen sprake van een heldere offerte of schriftelijke overeenkomst.

Strafrechtelijk lastig aan te pakken

Mocht je dit wel willen dan is het handig om vooraf de overeenkomst duidelijk en helder schriftelijk vast te leggen. Omdat het hier gaat om een overeenkomst tussen twee partijen is het strafrechtelijk meer dan lastig om deze oplichters aan te pakken. Wees dus alert en weet dat hier risico’s aan kleven.