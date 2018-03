Advocaat Klaas Otto wraakt rechtbank Rotterdam

De advocaat van Klaas Otto, oprichter van motorclub No Surrender, heeft de rechtbank in Rotterdam gewraakt. Aanleiding hiervoor is de beslissing van de rechtbank dat het proces tegen Otto gewoon door kan gaan.

Vrijdag deed de advocaat van Otto het verzoek om de zaak uit te stellen. Haar cliënt zou geestelijk een wrak zijn door het strenge regime die heerst in de gevangenis waar hij zit. Hierdoor zou hij niet in staat zijn de zaak te begrijpen en te volgen.

Otto werd afgelopen weekend door een psychiater onderzocht. Deze oordeelde dat de voormalig No Surrender-voorman in staat was om de rechtszaak te volgen. Hierop werd door de rechtbank besloten dat het proces doorgang kon vinden.

De advocaat van Otto kan zich hierin niet vinden en met de vraag of de rechtbank wel onpartijdig is, heeft zij de rechtbank gewraakt. Drie andere rechters zullen zich over het verzoek buigen.