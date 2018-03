Voor de derde keer vogelgriep bij eendenbedrijf

In Kamperveen is bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. Hennie de Haan van de Vakbond van Pluimveehouders (NVP) laat weten geschrokken te zijn, en met name voor de gedupeerden.