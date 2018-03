Politie stuit op hennepkwekerij na melding van schietpartij

De politie in Haarlem heeft dinsdagmiddag drie personen aangehouden vanwege een hennepkwekerij. Men kwam deze op het spoor na een melding van een schietpartij.

Agenten spoedden zich dinsdagmiddag naar de Krusemanstraat in Haarlem omdat er melding binnen was gekomen van een schietpartij.

Bij aankomst bleek de melding volgens de politie ‘meer dan vermoedelijk vals / loos’ en werden er geen gewonden personen aangetroffen. In de woning stuitte de politie op een hennepkwekerij. De drie personen die in de woning aanwezig waren zijn aangehouden. De politie stelt een onderzoek in.