OM eist tot 30 jaar cel voor 'vergismoord' op Djordy Latumahina

De 31-jarige Djordy Latumahina vond de dood op 8 oktober 2016 toen hij samen met zijn partner en dochtertje onder vuur werd genomen met automatische wapens. Latumahina kwam daarbij direct om het leven en zijn partner raakte zwaargewond. Hun dochtertje werd op een haar na gemist. Latumahina is volgens het OM het slachtoffer van een tragische persoonsverwisseling die op een gruwelijke wijze abrupt van zijn leven werd beroofd. De schutters hadden het voorzien op een andere bewoner die in hetzelfde appartementencomplex woonde als Latumahina en zijn familie.

Willekeurige burgers

Het OM rekent het de verdachten zwaar aan dat een willekeurig gezin is getroffen door de kogelregen. “Het moge duidelijk zijn dat elk mensenleven bescherming verdient en dat iedere moord daarom zwaar dient te worden bestraft. Wij zijn echter van mening dat de omstandigheid dat hier volstrekt onschuldige burgers het slachtoffer zijn geworden, strafverzwarend dient te werken”, aldus de officier van justitie in haar requisitoir.

Strafeisen

Tegen de broers Cedric (40) en Wendell R. (46) eiste het OM celstraffen van 30 en 25 jaar. De vermeende schutters Tony D. (35) en Djurgen W. (42) hoorden 30 jaar tegen zich eisen. De 45-jarige vervoerder van de schutters, Ulrich B., moet volgens het OM tot 25 jaar worden veroordeeld . Het OM ziet deze vijf verdachten als hoofdverdachten. Zij hebben zich naar oordeel van het OM schuldig gemaakt aan medeplegen moord en poging moord. De twee autohelers van 31 jaar (Giovanni D.) en 46 jaar (Benito L.) zouden als het aan het OM ligt resp. 48 weken en 80 dagen worden opgelegd, waarvan de helft voorwaardelijk.

Het verweer van sommige verdachten dat zij niet betrokken zouden zijn bij de dood van Djordy Latumahina maar samen in de drugshandel zouden zitten, vindt het OM ongeloofwaardig. De verdachten zijn pas met het alternatief scenario gekomen nadat zij het dossier hebben kunnen bestuderen. Volgens het OM hebben deze verdachten geen enkel detail over hun drugshandel willen verstrekken en kan hun verhaal dus niet worden geverifieerd. Het is gebleven bij algemene, oppervlakkige en gedetailleerde opmerkingen hierover.

De strafzaak gaat woensdag 14 maart verder met de pleidooien van de advocaten van de verdachten. Op 9 mei 2018 doet de rechtbank uitspraak.