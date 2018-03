Vijftal veroordeeld voor kofferbakontvoeringen 14-jarige jongen

Kofferbakontvoeringen

Op 25 april en 1 mei 2017 werd het slachtoffer meegenomen in de kofferbak van een auto. De jongen werd beide keren meegenomen naar een bos in Ede en daar in elkaar geslagen. De opgelegde straffen variëren van een werkstraf van 60 uur en voorwaardelijke jeugddetentie van 34 dagen, tot een grotendeels voorwaardelijke gevangenisstraf van 123 dagen en een werkstraf van 200 uur. De rechtbank spreekt de zesde verdachte - een toen 18-jarige jongen uit Ede - vrij.

Bos in Ede

Op 25 april 2017 is aan het slachtoffer verteld dat hij naar een flat in Ede moest komen. Vervolgens is hij in een kofferbak gestopt en meegenomen naar een bos in Ede. Daar is hij geslagen, gestompt en getrapt, ook met stokken. Sommige jongens waren bekenden van het slachtoffer. In ieder geval 1 verdachte was boos op het slachtoffer.

'Lesje leren'

Een week later, op 1 mei 2017, is het slachtoffer opnieuw meegenomen in de kofferbak van de auto. Deze keer werd hem door zijn vriendin gevraagd of hij naar de kinderboerderij wilde komen. Daar is hij door 2 van de jongens, die ook bij het eerdere incident waren betrokken, opnieuw in de kofferbak gestopt en in het bos opnieuw mishandeld. De 2 jongens wilden het slachtoffer ‘een lesje leren’

Hogere straffen dan geëist

De rechtbank vindt het zeer ernstige strafbare feiten. De verdachten hebben het slachtoffer veel leed aangedaan. Uit de slachtofferverklaring van de jongen blijkt dat de incidenten een grote impact hebben gehad op zijn leven, zowel lichamelijk als psychisch. Hij is zijn onbevangenheid als het gaat om het kunnen vertrouwen van mensen, kwijtgeraakt. De rechtbank legt aan alle 5 verdachten voorwaardelijke jeugddetentie of gevangenisstraf op, die hoger is dan de eis van de officier van justitie. Daarmee wil de rechtbank de ernst en impact van de feiten benadrukken.

Grote rol

Twee jongens hadden een groot aandeel en waren betrokken bij beide feiten. De toen 18-jarige jongen die de auto bestuurde, krijgt een gevangenisstraf van 123 dagen, waarvan 120 dagen voorwaardelijk. Daarnaast krijg hij een werkstraf van 200 uur. De toen 15-jarige jongen krijgt een voorwaardelijke jeugddetentie van 6 maanden, naast een werkstraf van 160 uur.

Beperkte rol

Sommige verdachten hadden een beperktere rol in deze zaak. Het toen 14-jarige meisje – de toenmalige vriendin van het slachtoffer - krijgt een werkstraf van 60 uur, naast een grotendeels voorwaardelijke jeugddetentie van 34 dagen. De toen 17-jarige jongen krijgt een werkstraf van 90 uur, naast een grotendeels voorwaardelijke jeugddetentie van 33 dagen. De toen 16-jarige jongen krijgt een werkstraf van 55 uur in combinatie met een leerstraf van 35 uur, naast een grotendeels voorwaardelijke jeugddetentie van 31 dagen. De rechtbank spreekt een toen 18-jarige jongen vrij, omdat er geen bewijs is dat hij een wezenlijke rol heeft gespeeld.

Bijzondere voorwaarden

Bijna alle verdachten krijgen daarnaast bijzondere voorwaarden opgelegd. Zo geldt voor 4 verdachten een contactverbod met de andere verdachten en moeten sommige verdachten behandeling ondergaan. Ze komen allemaal onder toezicht van de (Jeugd)reclassering.

Schadevergoeding

Tot slot krijgt het slachtoffer een schadevergoeding van de verdachten. De vergoedingen variëren van 2.005 euro tot 4.655 euro. De vergoeding bestaat uit materiële kosten, maar ook uit smartengeld.