Nieuwe politiecamera registreert bellende en appende bestuurder

Het zal straks steeds moeilijker worden om nog ongezien tijdens het autorijden te bellen of te appen want de politie ontwikkelt op dit moment speciale flitscamera's.

Speciale flitscamera's

Minister Grapperhaus kondigde vorige week al hogere boetes aan voor deze verkeersovertreding maar de politie zit ook niet stil en ontwikkelt nieuwe flitscamera's die speciaal zijn bedoeld om bestuurders die zitten te bellen of appen vast te leggen op de foto, zo meldt de NOS dinsdag.

Beoordeling gemaakte flitsfoto

De politie zal in eerste instantie de gemaakte foto's nog door een politiemedewerker laten beoordelen om vast te stellen of er inderdaad een overtreding is begaan maar het is de bedoeling dat de camera's straks zo slim zijn dat dit beoordelingsproces ook wordt geautomatiseerd.

Boete automatisch opgestuurd

De bestuurder die de overtreding heeft gemaakt hoeft straks dus ook niet meer 'staande te worden gehouden' en krijgt de bekeuring gewoon automatisch opgestuurd. Daarbij wil de politie, in het geval dat niet de eigenaar zelf achter het stuur zat, dan wel van de eigenaar weten wiel er dan wel achter het stuur zat. De camera's kunnen volgens de politie overal worden geplaatst dus op zowel de snelweg als op de reguliere wegen.