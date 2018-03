Man gewond na steekpartij in lijnbus Arnhem, verdachte aangehouden

In Arnhem is bij een steekincident in een lijnbus dinsdagmiddag een man gewond geraakt. De mogelijke dader wist op dat moment te ontkomen maar is later op de avond aangehouden. Dit meldt de politie dinsdagavond.

Aanhouding

Het steekincident gebeurde aan de Rijnstraat in Arnhem. 'Het slachtoffer is stabiel en ligt in het ziekenhuis. Vanavond konden we een verdachte aanhouden', aldus de politie. Over de reden van het incident is nog niets bekend. De man die is aangehouden zou mogelijk dronken zijn geweest.