Politie zoekt getuigen van zedenincident Soest

Rond 15.00 uur fietste het slachtoffer over Peter van den Breemerweg toen een onbekende jongen hem tegemoet fietste. Er ontstond een woordenwisseling die uitmondde in een worsteling. De verdachte pakte vervolgens een mes en bedreigde daarmee het slachtoffer. Onder die bedreiging moest de jongen onzedelijke handelingen verrichten bij de verdachte. De verdachte fietste weg in de richting van Soest.

Signalement

De verdachte is een jongen met een blanke huidskleur, tussen de 14 en 18 jaar oud en tussen de 1.70 en 1.80 meter lang. Hij is een beetje mollig en heeft bruin/blond haar. Hij droeg een broek met legerprint, een zwart vest en blauwe sportschoenen.



Tips?

De recherche is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden. Heeft u iets gezien van het incident? Herkent u de verdachte aan de hand van het signalement? Belt u dan met de politie, afdeling Zeden, via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.