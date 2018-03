Burgemeester Voerendaal onderweg naar werk bedreigd door gemaskerde man

Burgemeester Houben bevestigt dit in een gesprek met De Limburger.

Toen de burgevader op 26 februari in zijn auto richting het werk reed, stapte er op de Retersbekersweg plotseling een persoon met een bivakmuts op de weg op. Hij liep op de auto van Houben af en hield de burgemeester onder schot. In de krant vertelt Houben: 'Hij kwam steeds dichterbij. Dan weet je instinctief dat het helemaal fout is. Mijn verstand zei 'rijden', mijn lichaam deed zijn werk.' De burgervader ging er zo snel hij kan vandoor.

Volgens de burgemeester lijdt het geen twijfel dat de bedreiging naar hem gericht was. Uit onderzoek van justitie blijkt dat de man waarschijnlijk twee uur heeft staan wachten voordat hij de weg op stapte.