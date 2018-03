Waarschuwing voor mest vol drugsafval

Het komt helaas soms voor dat mest die over het land wordt uitgereden, is verontreinigd met chemische afvalstoffen van de productie van synthetische drugs.

De periode van het uitrijden van mest is nu weer aangebroken. Daarom doen de provincie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een dringende oproep aan alle Brabanders om omstandigheden die wijzen op drugsafval in mest te melden bij de Milieu Klachten Centrale van de provincie.

Drugscriminelen blijken hun drugsafval soms te dumpen in gierkelders. In twee gevallen is vastgesteld dat met drugsafval vervuilde mest over het land is uitgereden. Resten van MDMA en speed werden daarna aangetroffen in de mais die er groeide.

Schadelijk

Volgens de NVWA waren de aangetroffen concentraties overigens zo laag, dat er geen gevaar is ontstaan voor de gezondheid van mens en dier. Het dumpen en lozen van drugsafval is ook schadelijk voor het milieu (bodem, grond- en oppervlaktewater) en kan ook problemen opleveren bij waterzuiveringsinstallaties.