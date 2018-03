Condoleanceregister aangemaakt voor Stephen Hawking

De aanmaker van het register schrijft:

Beste Stephen, je bent een immens en groot wetenschapper en astronoom geweest. Ondanks alle mogelijke beperkingen door een akelige ziekte heb je een revolutie in de astronomie veroorzaakt. Je bent een wonder. Rust in vrede en moge je familie rust vinden in dit zware verlies.

Het condoleanceregister is te vinden op het volgende adres:

http://www.condoleance.nl/16944/Stephen-Hawking.html

Condoleance.nl is opgericht in november 2000, enkele maanden voor de fatale cafébrand in Volendam. Het was die gebeurtenis die voor het eerst leidde tot een grootschalig en publiek rouwbeklag op internet. Nadien is Condoleance.nl uitgegroeid tot dé plek waar Nederlanders hun dierbaren overleden herdenken, zoals na het overlijden van Theo van Gogh, André Hazes, Guusje Nederhorst, Pim Fortuyn, Jos Brink, de overleden leden van de Koninklijke familie en nog vele anderen. Condoleance.nl is een initiatief van Uitvaart.nl, een internetplatform van en voor de uitvaartbranche.