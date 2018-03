Inlichtingendiensten luisteren meer af, aantal taps meer dan vervijfvoudigd

Aantal taps meer dan vervijfvoudigd

Dat hebben de ministers Ollongren en Bijleveld in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Het aantal taps van de geheime diensten is in vijftien jaar tijd meer dan vervijfvoudigd. In 2002 werden 559 taps geplaatst. Ook ten opzichte van 2016 is er een stijging te zien. Toen werden er 3477 keer een tap geplaatst.

De cijfers betreffen telefoon- en internettaps en het plaatsen van microfoons. Op één persoon.kunnen dus meerdere taps zijn geplaatst. Het zegt dus niets over het aantal mensen of het aantal organisaties dat is afgeluisterd.

De cijfers van de inlichtingendiensten staan los van het aantal afluisteroperaties van de politie.

Toegenomen dreiging en cybercriminaliteit

Het is voor het eerst dat het kabinet de cijfers van de afgelopen jaren openbaar maakt. Dat is gebeurd na een verzoek van de organisatie Bits of Freedom. Dat er meer mensen en organisaties onder de tap worden gezet heeft volgens de ministers te maken met de toegenomen terrorismedreiging, cybercriminaliteit en de instabiele geopolitieke situatie aan de buitengrenzen van Europa.