Belastingadviseur verdacht van wegsluizen miljoenen

De FIOD heeft dinsdag twee panden doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar een belastingadviseur, die constructies met woonplaats, ondernemingen en vennootschappen in het buitenland opzet voor cliënten van hem. Daarnaast biedt hij vermoedelijk trustdiensten aan zonder vergunning. Hij zou zo belastingfraude voor cliënten hebben mogelijk gemaakt.

De FIOD doorzocht een kantoor van de belastingadviseur in Amsterdam en zijn woning. De adviseur gebruikte vermoedelijk twee administratiekantoren van derden om de aangiften van zijn cliënten in te sturen naar de Belastingdienst. Ook bij die twee panden in de gemeente Edam-Volendam en de gemeente Utrecht is er administratie in beslag genomen.

De belastingadviseur zou meerdere cliënten die o.a. werkzaam zijn in de media en entertainment vermoedelijk op papier hebben laten emigreren uit Nederland. Hij richtte voor die cliënten ook vennootschappen op in belastingparadijzen zoals Guernsey en Cyprus. Hij vormde daarna vermoedelijk zelf het bestuur hiervan. Het zijn van bestuurder in opdracht van een derde is een trustdienst en dat is niet toegestaan zonder vergunning en die had hij niet. Hij zou daarnaast valse belastingaangiften hebben gedaan voor de cliënten, met gebruikmaking van valse documenten. De verdenking is dat de adviseur zo miljoenen euro's uit het zicht van Nederlandse autoriteiten heeft helpen stallen.

De FIOD kijkt ook naar de mogelijke betrokkenheid dan wel wetenschap van cliënten van de belastingadviseur. De cliënten kunnen als verdachteaangemerkt worden.