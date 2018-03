Het wordt kouder, maar komt er genoeg sneeuw om te sleeën?

De vrijdag begint nat en grijs en de wind draait van zuidoost naar oost. In de loop van de dag stroomt er dan koudere lucht het land in. Dit gebeurt eerst in het oosten. Neerdlag kan daar in de middag al overgaan in natte sneeuw. Overdag lopen de temperaturen nog op naar 4 graden in het noorden tot 10 graden in het zuiden. Maar in de loop van de avond wordt snel kouder. In de nacht naar zaterdag gaat het dan overal vriezen met minima van -1 in Zeeland tot -5 in het noordoosten. Door de wind liggen de gevoelstemperaturen echter tussen de -7 in het zuiden en -12 in het noorden!

Sneeuw bij goede vrieskou

De komst van de winterkou gaat gepaard met lokale sneeuwval. Vrijdagmiddag kan er in de noordelijke delen van het land al (natte) sneeuw vallen. In de avond In de avond en nacht naar zaterdag valt ook in de rest van het land lokaal sneeuw, maar hierbij zijn de hoeveelheden waarschijnlijk zeer beperkt. Zaterdag overdag wordt er nog sneeuw verwacht in België, vooral in de Ardennen. Misschien krijgt het zuiden van Nederland daar ook iets van mee. Pas als het kwik goed onder nul komt, kan er echt een sneeuwlaag komen. Het is dus afwachten tot zaterdag voordat duidelijk wordt of er slechts een heel dun laagje sneeuw valt, of dat er lokaal sneeuwdekken vallen die geschikt zijn voor sleetjerijden.