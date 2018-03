Cocaïne in aluminium blokken aangetroffen

Begin februari heeft de Douane vijf verdachten gearresteerd op verdenking van cocaïnesmokkel. 'Het gaat om vijf mannen in de leeftijd van 33 t/m 50 jaar. Twee van hen hebben de Colombiaanse nationaliteit, de overige drie de Nederlandse', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

Cocaïne in aluminium blokken

Begin januari 2018 heeft de Douane drie containers met aluminiumblokken aangetrokken in de haven. De containers waren afkomstig uit Colombia. In de blokken aluminium werd in totaal 150 kilo cocaïne aangetroffen. Het HARCteam startte vervolgens een onderzoek naar de ontvanger van de drugs.

's-Gravendeel

Een maand later bleek dat de blokken waren vervoerd naar twee verschillende opslagbedrijven in Rotterdam en Zeeland, waar de blokken met drugs en de massieve blokken van elkaar werden gescheiden. De verdachte blokken werden uiteindelijk afgeleverd bij een bedrijf in ’s-Gravendeel.

Inval in bedrijfspanden

Vrijdagochtend 9 februari deed de Douane een inval in het betreffende bedrijfspand. Daarbij werden de vijf verdachten aangehouden. In het pand werd een volledig ingerichte ruimte aangetroffen waar de aluminiumblokken bewerkt konden worden om de cocaïne te verwijderen. Op het moment van de inval waren er meerdere machines tegelijk in gebruik.

In beslagname

Tijdens de doorzoeking in het bedrijfspand zijn ook nog een Audi S4, een motor en verschillende machines in beslag genomen. Het aluminium en enkele goederen zijn verkocht, over de andere goederen moet nog een beslissing worden genomen. Alle verdachten zijn inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris. Vier verdachten zitten voorlopig nog vast, een vijfde is vrij, maar blijft verdachte.