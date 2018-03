Rijk verkoopt bouwterrein toplocatie in Amsterdam

Stadswerf Oostenburg

Zij vormen samen de Stadswerf Oostenburg Ontwikkeling B.V., SOO. De combinatie gaat op de kavel ongeveer 450 huur- en koopappartementen bouwen. Ook komen er commerciële ruimten. SOO betaalt het rijk 64 miljoen euro voor het terrein.

Ruim twintig procent van de 277 huurwoningen is sociale huur. Verder valt bijna tien procent in de middeldure huursector. De koopwoningen komen in het midden- en hoge segment. Ongeveer 6.500 m2 is beschikbaar voor bedrijfsruimten. Ook komt er een ondergrondse parkeergarage.

Samenwerking met gemeente

De levering van het perceel past bij de plannen van de gemeente Amsterdam voor de herontwikkeling van het hele voormalige werkeiland tot nieuwe stoere stadswijk, vlakbij het centrum van de stad. In 2023 moet Oostenburg een aantrekkelijk en gevarieerd gebied zijn voor zo’n 1.500 nieuwe Amsterdamse huishoudens in zowel de koop- als huursector, gecombineerd met bedrijvigheid.

Daarom lagen er al afspraken met de gemeente Amsterdam voordat het perceel van het rijk in de verkoop kwam. Niet alleen over het aantal sociale huurwoningen, maar ook over het aantal huurwoningen in het segment middeldure huur. Dit om het doorstromen van inwoners van sociale huur naar middeldure huur mogelijk te maken.

Het Rijksvastgoedbedrijf levert het perceel bouwrijp op, zodat de bouw al snel kan beginnen. Oostenburg werd van 1665 tot 1795 gebruikt als werf door de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Daarna kwam het in eigendom van het rijk.

Meer ruimte voor woningbouw

De verkoop van het terrein op Oostenburg past in de strategie van het rijk om zo veel mogelijk grond en panden te verkopen die het rijk zelf niet meer nodig heeft. Lege ministeries en andere kantoren, overtollige gevangenissen en kazerneterreinen kunnen op die manier een nieuwe toekomst krijgen.

Daarbij is vooral ruimte voor woningen in de verschillende segmenten belangrijk, vaak in combinatie met bedrijvigheid. Dan ontstaat een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Dat is ook de planning voor het voormalige vliegveld Valkenburg (bij Katwijk), het Hembrugterrein (Zaanstad) en het terrein van de Bijlmerbajes (Amsterdam).