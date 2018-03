Amsterdam in drie jaar tijd veel groener geworden

In drie jaar tijd is er in Amsterdam ruim 40.000 m² aan groen dak bij gekomen, 21 stenige schoolpleinen hebben een groene inrichting gekregen en zijn er 80 ecologische knelpunten opgeheven. Dit heeft de gemeente Amsterdam woensdag bekendgemaakt.

Stadparken

Er is flink geïnvesteerd in stadparken en de stad is 18 postzegelparken rijker. De Monitor Agenda Groen, vastgesteld door het college van B en W op dinsdag 13 maart 2018, laat de groene resultaten zien van de afgelopen drie jaar.

Wethouder Groen

Wethouder Groen, Abdeluheb Choho: ’Dit college wilde stevige vergroening in de stad. En dat is gelukt. Ik ben blij dat deze ambitieuze groene resultaten samen met Amsterdammers zijn behaald.’

Groener Amsterdam

De afgelopen tijd heeft de gemeente samen met bewoners en partijen uit de stad gewerkt aan een groener Amsterdam. Hiervoor is 20 miljoen euro aan Groengelden beschikbaar gesteld. Om daarvoor in aanmerking te komen moesten bewoners, non-profitorganisaties, ondernemers en overheden zelf ook geld in het groen investeren. Deze aanpak van cofinanciering heeft tot een totale investering van circa € 60 miljoen geleid.

Herplantfonds bomen

De gemeente heeft sinds 1 oktober 2016 een strikte aanpak betreft kappen, snoeien en herplanten van bomen. Het uitgangspunt is dat bomen altijd één op één worden herplant. Als dit niet mogelijk is, wordt de waarde van de boom in geld gestort in het gemeentelijke herplantfonds.

Dit geld wordt gebruikt voor de aanplant van nieuwe bomen op een ander moment. Zo worden er de komende tijd onder andere 82 extra bomen in het Martin Luther Kingpark geplant, 150 in het westelijke havengebied en bij de entree van het Amsterdamse Bos worden 43 nieuwe bomen geplant.