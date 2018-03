Celstraffen voor gooien mortierbom op balkon Heerlen

Bewezen

De 26-jarige verdachte kreeg een gevangenisstraf van 4 jaar opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Volgens de rechtbank is bewezen dat deze man de mortierbom 18 december 2016 op het balkon heeft gegooid en dat de 29-jarige man hem daarbij behulpzaam is geweest door hem als bestuurder met de scooter naar die woning te brengen. De 29-jarige kreeg daarvoor én voor mishandeling van zijn ex-partner en voor vernieling van een tuinpoort en een voordeur een celstraf van 2 jaar opgelegd, waarvan 9 maanden voorwaardelijk.

Ploertendoder

De rechtbank acht ook bewezen dat de 26-jarige man, samen met een andere 25-jarige man, zijn halfbroer met een ploertendoder respectievelijk honkbalknuppel op het hoofd heeft geslagen en dat hij de personenauto van zijn stiefvader heeft beschadigd. De 25-jarige man is door de rechtbank veroordeeld voor betrokkenheid bij deze poging tot toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Hij kreeg daarvoor een gevangenisstraf van 3 maanden voorwaardelijk en een taakstraf van 120 uren opgelegd.

Gevaar

Door het gooien van die mortierbom ontstond, volgens de rechtbank, een levensgevaarlijke situatie voor de bewoners van de woning en was er groot gevaar voor de woning en voor de spullen. Naar eigen zeggen gooide de 26-jarige de mortierbom op het balkon, omdat hij wraak wilde nemen. Dit in verband met het feit dat hij en zijn gezin door een ruzie met de bewoners van die woning de bovenwoning moesten verlaten.

Explosie

De daaropvolgende explosie heeft aanzienlijke schade veroorzaakt aan de woning. Het is een wonder dat de bewoners, afgezien van een glasscherf in de arm van één van hen, hierbij geen letsel hebben opgelopen. Zij waren namelijk op het moment van de explosie in de woonkamer, die onmiddellijk aan het balkon grenst. Dat niemand het leven heeft gelaten, is voor de bewoners dan ook een gelukkige omstandigheid die zeker niet te danken is aan de verdachten. De slachtoffers hebben nog steeds last van sterke angstgevoelens.