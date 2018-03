Celstraffen tot 6 jaar geëist voor ontvoering door nep-arrestatieteam Nunspeet

Gijzeling, afpersing, wapenbezit

Vijf mannen en een vrouw stonden vandaag terecht voor de rechtbank in Zutphen vanwege onder meer gijzeling, afpersing en wapenbezit. De mannen in de leeftijd van 30 tot en met 68 zijn afkomstig uit Tilburg, Breda, Rotterdam en Alphen aan de Rijn; de 37-jarige vrouw komt uit Oss. De officier eiste vrijspraak tegen de vijfde man.

Ontvoering gefilmd

De verdachten worden er van verdacht dat zij eind 2016 een man in Nunspeet hebben ontvoerd en gegijzeld. Na afloop is geprobeerd de man af te persen, aldus de officier van justitie. De ontvoering vindt plaats op 2 december 2016. De gebeurtenis haalt die dag het landelijke nieuws, omdat iemand de ontvoering filmt en op internet plaatst. Het slachtoffer wordt op klaarlichte dag op professionele wijze van de weg gereden en meegenomen in een busje door gemaskerde bewapende personen die zich voordoen als het arrestatieteam van de politie.

Rest van de dag vastgehouden

Het slachtoffer wordt geboeid en geblinddoekt afgevoerd naar een loods, waarschijnlijk in Brabant of België. Daar wordt hij de rest van die dag vastgehouden, ingetaped, omwikkeld met folie en besprenkeld met vloeistof, alsof hij in brand gestoken zou worden. Het slachtoffer wordt ook met de dood bedreigd en krijgt een wapen op zijn hoofd gezet. Nadat de ontvoerders hun eis kenbaar hebben gemaakt - de man moet een aanzienlijk geldbedrag betalen en harddrugs onder de marktprijs regelen - wordt hij geblinddoekt in de buurt van het Noord-Brabantse Drunen vrijgelaten.

10 miljoen betalen

Na ruim zes weken wordt het slachtoffer, samen met zijn zakenpartner, opnieuw afgeperst via brieven, waarin nog een keer wordt opgedragen om drugs onder de marktwaarde te verkopen en een bedrag van 10 miljoen euro te betalen. Ook ontvangt het duo een geprepareerde telefoon waarop zij op verschillende momenten verdere instructies van de daders ontvangen.

Actie goed voorbereid

Volgens de officier van justitie is de gijzeling goed voorbereid: er worden meerdere auto’s en kentekenplaten gestolen om de actie mee uit te kunnen voeren. Ook zijn er valse kentekenplaten gemaakt om ontdekking te bemoeilijken. De gijzeling is voor het slachtoffer bijna onwerkelijk, aldus de officier: “Hij wordt op ernstige wijze bedreigd en is volstrekt overgeleverd aan de daders. Het is bekend dat als gevolg van dergelijke ernstige feiten slachtoffers een langdurig trauma oplopen en zich zeer lang onveilig voelen.”

De officier van justitie acht vier verdachten betrokken bij poging tot afpersing. Van twee van deze vier vindt de officier bewezen dat ze betrokken waren bij de gijzeling. Bij een vijfde verdachte vindt de officier het alleen voorhanden hebben van een vuurwapen bewezen.

Nep-arrestatieteam

“Het ontvoeren van een burger en zich daarbij voordoen als een arrestatieteam van de politie kan gezien worden als een brute aanslag op de rechtsorde in ons land”, stelt de officier van justitie. “De daders hebben zich uitsluitend laten leiden door geldelijk gewin en schuwen hiertoe geen enkel middel. De daders tonen daarbij volstrekt lak te hebben aan onze samenleving en aan de instituties van ons land.”

De behandeling van de zaak wordt vrijdag voortgezet. Een 31-jarige man uit Tilburg moet zich in deze zaak volgende week woensdag voor de rechter verantwoorden.