Fractiemedewerker GroenLinks ontslagen vanwege aanranding stagiaire

De man zou op maandag 18 december na het kerstdiner van de fractie met de vrouw en een aantal collega's naar een café zijn gegaan. Toen ze na afloop huiswaarts wilde keren heeft de man de stagiaire op straat op de mond gezoend, De stagiaire had wel aangegeven hiervan niet gediend te zijn. Dit melden meerdere media donderdagavond.

Toen de stagiaire na het cafébezoek naar huis wilde gaan, bleek dat er geen treinen meer reden. Daarop bood de inmiddels ontslagen medewerker aan dat zij wel bij hem kon logeren en de stagiaire zou 'in goed vertrouwen' met hem mee zijn gegaan. In een brief die de partij stuurde naar de medewerker naar aanleiding van het incident staat het volgende te lezen:

'Jij bood haar aan om bij jou te slapen. Tijdens de wandeling naar jouw huis heb je haar meerdere keren proberen te zoenen en aan te raken, terwijl ze je vanaf de eerste poging van jouw kant duidelijk heeft gemaakt dat ze dat niet wilde. Aangezien jij bleef aandringen, raakte de vrouw in paniek en voelde zich angstig. Naar toen bleek was ze haar tas kwijtgeraakt. Op een gegeven moment ben jij weggegaan en je hebt de vrouw midden in Den Haag, wetende dat zijn niet meer naar huis kon komen, aan haar lot overgelaten.'

De stagiaire deed nog een poging om toch een slaapplaats te vinden en appte de fractiemedewerker. Die reageerde met “Ik wil alleen jou, ik wil je nu”.

Aanranding

De partij betitelde het incident als 'aanranding' wat zich voldoende is voor ontslag op staande voet, maar gaf de man, omdat deze berouw toonde, een officiële en laatste waarschuwing. Maar later werd toch besloten om de man te ontslaan. Onlangs oordeelde de rechter dat GroenLinks dit mocht doen. De medewerker vond wel dat hij zich had misdragen, maar volgens hem was er geen sprake vaan aanranding. De rechter sprak van een verstoorde arbeidsverhouding. De man krijgt wel een transitievergoeding mee.