Eerste kievitsei gevonden, weidevogelseizoen 2018 van start gegaan

Vandaag, woensdag 14 maart, is in de gemeente Giessenlanden in de provincie Zuid-Holland het eerste kievitsei van 2018 gevonden. Deze vondst is om 18.14 uur gemeld bij LandschappenNL.

Polder Botersloot

'Het ei is later op de avond gecontroleerd en er is vastgesteld dat het een vers ei is. De vinder is André Hornstra, vrijwilliger bij de Natuur en Vogelwacht Alblasserwaard', zo laat LandschappenNL woensdagavond weten. Het ei, uit een nest met overigens ook maar één ei, is gevonden op een weiland in de polder Botersloot.

Aftrap van het Weidevogelseizoen

Met het vinden van dit kievitsei is het weidevogelseizoen 2018 begonnen. Vrijwilligers van de provinciale Landschapsbeheerstichtingen, de Bond van Friese Vogelwachten en de weidevogelcommissie Vanellus vanellus van stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied (SBNL), trekken vanaf nu tot half juni het land in om waar nodig samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen tegen verlies door landbouwwerkzaamheden. De start van het weidevogelseizoen is later dan in voorgaande jaren vanwege de vorstperiode van eind februari/begin maart.

Kievit onder druk in Nederland

Elk jaar broeden circa 200.000 broedparen kievit in Nederland. Dat is 25% procent van de Europese populatie en daarmee is Nederland zeer belangrijk voor de kievit. Onderzoek wijst uit dat het aantal broedparen afneemt met 5% per jaar, belangrijke oorzaak is de intensivering van de landbouw. Op grasland loopt 20% tot 50% van de nesten risico als gevolg van landbouwkundige activiteiten zoals bemesten of maaien. Op akkerland zijn bijna alle nesten in gevaar door werkzaamheden als ploegen, eggen, inzaaien of mechanische onkruidbestrijding in het voorjaar.

Bescherming van nesten is daarom hard nodig. Daarna is het van belang om grasland te creëren waar de kuikens van weidevogels veilig naar voedsel kunnen zoeken, zodat ze de kans krijgen vliegvlug te worden. Onderzoek van Sovon hen het Vogeltrekstation heeft bevestigd dat de kuikenoverleving van jonge kieviten te laag is. Onderzoek van Landschap Noord-Holland heeft uitgewezen dat op grasland het creëren van situaties met greppel plasdras de vestiging van kieviten bevordert en dat de reproductie op percelen met greppel plasdras hoog genoeg was om de kievitpopulaties in die situaties op peil te houden.

Vrijwillige weidevogelbeschermers

LandschappenNL ondersteunt circa 4.000 vrijwilligers die actief zijn met het beschermen van weidevogels, SBNL doet dat voor circa 200 vrijwilligers en de BFVW (Bond Friese Vogelwachten) voor circa 5.000 vrijwilligers. Voor deze vrijwilligers organiseren de provinciale organisaties Landschapsbeheer cursussen over bescherming en over monitoring. Ook worden materialen aangeschaft en krijgen de vrijwilligers indien nodig begeleiding.

De weidevogelbeschermers trekken vanaf nu tot half juni het land in om samen met agrariërs waar nodig naar nesten van de kievit, grutto, tureluur en andere weidevogels te zoeken en te markeren. De markeringen maken het de boer mogelijk om rekening met de nesten te houden tijdens werkzaamheden. Door om een nest heen te maaien of een nest te verplaatsen krijgen weidevogels een kans om de eieren uit te broeden. Op de vernieuwde website www.boerenlandvogelsnederland.nl staan de aantallen gevonden nesten van de afgelopen 5 jaar. Ook de bevindingen uit 2018 krijgen een plek op de website.

Vrijwilligers belangrijk voor effectief weidevogelbeheer

Vrijwilligers helpen boeren niet alleen bij het zoeken en beschermen van nesten, maar ze zijn voor de boer ook extra ogen in het veld. Zij kunnen helpen om het beheer dat jaar waar nodig aan te passen om weidevogels aan een goed broedsucces te helpen. De vrijwilligers voeren hun waarnemingen in op www.boerenlandvogelsnederland.nl. LandschappenNL en de aangesloten provinciale organisaties Landschapsbeheer en hun vrijwilligers werken nauw samen met agrarische collectieven en terreinbeheerders. Samenwerking van alle betrokkenen is een van de voorwaarden voor effectief weidevogelbeheer.