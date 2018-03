Kabinet reserveert samen met Rotterdam 260 miljoen voor verbeteren leefbaarheid Rotterdam Zuid

De gemeente Rotterdam heeft de intentie om dit met haar partners te verdubbelen tot 260 miljoen. In het regeerakkoord is afgesproken de leefbaarheid in de verschillende regio’s van Nederland te versterken. Rotterdam Zuid is een van de projecten die in het regeerakkoord zijn genoemd. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en tevens coördinerend minister voor de afspraken met de regio’s, schrijft dit vandaag in een brief mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren aan de Tweede Kamer.