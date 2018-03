Zaterdag gevoelstemperatuur tot wel -12

Na een vrij zonnige ochtend breidt vanmiddag een regengebied zich langzaam noordwaarts over ons land uit. Ook de wind neemt in kracht toe.

Morgen wordt het niet beter. Vanuit het noorden gaat de neerslag geleidelijk over in (natte) sneeuw en 's avonds kan het wit worden, zo meldt WeerOnline. Komend weekend is het ijskoud met 's nachts matige vorst en overdag maxima die een paar graden boven nul liggen.

Zaterdagochtend is het ijskoud. In het hele land vriest het 2 tot 3 graden en er staat een vrij krachtige tot krachtige noordoostenwind. Op de Wadden waait het zelfs hard tot stormachtig (7-8 Bft.)! Door de wind is het voor het gevoel -9 tot -12 graden!