Automobilist komt om bij aanrijding tussen auto trein in Meppel

Het ongeluk gebeurde op een overweg op de Velingweg. Volgens de politie zijn er in de trein geen gewonden gevallen.

De reizigers zijn door hulpverleners uit de trein gehaald. Het treinverkeer tussen Meppel en Hoogeveen is door het ongeluk gestremd. De politie is een onderzoek gestart naar de exacte toedracht van het ongeval. Over de identiteit van het slachtoffer is nog weinig kekend. Het is nog niet bekend wanneer de treinen weer kunnen rijden.