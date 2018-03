Paniek om rookwolken boven kerncentrale Tihange

In eerste instantie dacht men dat er iets 'goed mis was' bij de kerncentrale, maar de autoriteiten laten echter weten dat er niets mis is met de kerncentrale. De rookontwikkeling is een gevolg van een tiental auto’s die in brand staan op de parkeerplaats. Zo schrijft RTL Info.

De brand zou ontstaan zijn in één van de auto’s die op de parking stond, maar daarna zijn uitgebreid naar tien à vijftien voertuigen. De bedrijfsbrandweer was massaal aanwezig om het vuur te blussen. De rookpluimen waren van kilometers afstand te zien, dat wat menig omwonenden verontruste.

De autobranden zijn inmiddels geblust. De oorzaak van de autobrand is nog niet bekend. De kerncentrale zelf is niet in gevaar geweest.