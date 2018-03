Postbezorger tegen hoofd geslagen tijdens roof

Een postbezorger is donderdagmorgen op de Van Ennettenstraat in Eindhoven rond 09:00 uur overvallen door een onbekende man van ongeveer 20-25 jaar oud.

De man dreigde dat hij de bezorger neer zou steken en hij heeft de postbezorger tegen het hoofd geslagen. De overvaller is er met een pakketje van 20 bij 30 cm vandoor gegaan in de richting van het Sint Amanduspad, dat vervolgens uitkomt op de Sint Otgeruslaan. De postbezorger bleef verder ongedeerd. De politie is op zoek naar getuigen.