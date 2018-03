‘Bosduivel’ opent ogen in ARTIS

In ARTIS is dinsdagmiddag om 17.15 uur een zwarte slingeraap (Ateles paniscus) geboren. De zwarte slingeraap kent een draagtijd van ongeveer 7,5 maand: twee maanden langer dan vergelijkbare apensoorten. Ze krijgen meestal één jong.

De pasgeboren zwarte slingeraap heeft al gedronken en houdt zich met handen en voeten stevig vast aan de moederbuik. Het geslacht van het jong is nog niet bekend. Zwarte slingerapen worden in Suriname, waar ze oorspronkelijk voorkomen, ook wel bosduivels genoemd. Die naam kregen ze doordat de volwassen dieren een licht gezicht hebben, dat scherp afsteekt bij hun zwarte vacht. Het zijn sociale dieren, die in groepsverband leven. De zwarte slingeraap is aangemerkt als kwetsbare diersoort, vanwege verlies van zijn leefgebied. De groep in ARTIS bestaat uit vier vrouwelijke slingerapen en een mannetje. ARTIS ontwikkelt een nieuw verblijf voor de zwarte slingerapen.