Verdachte zaak Anne Faber moet overgebleven 4 jaar gevangenisstraf uitzitten

De rechtbank bepaalt dat de voorwaardelijke invrijheidstelling van de 27-jarige verdachte in de zaak Anne Faber geheel achterwege wordt gelaten, zoals gevorderd door de officier van justitie.

Dit betekent dat de verdachte de resterende 4 jaar gevangenisstraf van een eerdere veroordeling uit 2012 moet uitzitten. Het gerechtshof Arnhem – Leeuwarden veroordeelde hem toen tot een gevangenisstraf van 12 jaar.

Voorwaardelijke invrijheidsstelling

Normaal gesproken hebben veroordeelden het recht om na twee derde van hun straf voorwaardelijk in vrijheid te worden gesteld. Toch kan de rechtbank, op vordering van de officier van justitie, beslissen deze voorwaardelijke invrijheidstelling achterwege te laten. Dit kan onder meer als de veroordeelde zich - terwijl hij zijn straf nog uitzit - ernstig misdraagt. Van zo’n ernstige misdraging kan sprake zijn als er een stevige verdenking bestaat, dat noemt de rechtbank ‘ernstige bezwaren’, dat de veroordeelde een nieuw misdrijf heeft gepleegd.

Ernstige bezwaren

De rechtbank vindt dat in dit geval ernstige bezwaren aanwezig zijn voor de nieuwe strafbare feiten, waarvan de man uit Zeewolde wordt verdacht. Het gaat hierbij om strafbare feiten die hebben geleid tot de dood van Anne Faber. De man heeft in zijn verhoren bij de politie hierover een uitgebreide verklaring afgelegd. Het zijn zeer ernstige feiten. Eén van de feiten waarvan de man nu wordt verdacht is verkrachting. Onder andere voor dit feit zit hij momenteel zijn straf uit. Volgens de rechtbank rechtvaardigen al deze omstandigheden de tenuitvoerlegging van de volledige overgebleven 4 jaar gevangenisstraf.