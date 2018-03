Auto op zijn kant bij botsing tussen drie auto's N34 Schipborg

Woensdagavond zijn op de N34 tussen Anloo en Zuidlaren ter hoogte van Schipborg drie auto’s met elkaar in botsing gekomen.

Op zijn kant

Hoe dat heeft kunnen gebeuren is onduidelijk, een van de auto’s kwam op de kant terecht, volgens getuigen ging er een foutieve inhaal actie aan vooraf maar dit moet nader onderzoek van de VOA uitwijzen

Gewonde bestuurder aangehouden

Eén bestuurder raakte gewond en moest in de ambulance behandeld worden. Hij werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau in Assen voor nader onderzoek.

Omleiding

De N34 is afgesloten in beide richtingen, het verkeer wordt ter plekke omgeleid. De wagens werden geborgen door Berger Hamstra uit Tynaarlo. Rond 22.00 is de weg weer vrij gegeven.