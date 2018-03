Huisartsen kunnen hoge werkdruk nauwelijks aan

Door die werkdruk schieten belangrijke bijscholingen er steeds meer bij in en wordt de kans dat ze fouten maken steeds groter. Het onderzoek werd gedaan door Newcom Research in opdracht van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV). Dit melden meerdere media donderdag. Een kwart van de huisartsen zegt in dat onderzoek 'aan zijn taks' te zitten door de groeiende werkdruk. LHV tegen RTL Z: Dat is niet goed voor een dokter, die altijd alert en aandachtig moet kunnen zijn.'

De LHV benadrukt dat het niet zo is dat er massaal medische missers worden gemaakt. De meeste huisartsen geven aan dat tijdsdruk soms resulteert in het haastig afronden van een consult, te weinig tijd hebben voor het afhandelen van herhalingsrecepten en het niet goed bijhouden van de medische dossiers of geen visite te lopen terwijl dat wel moest.

Huisartsen hebben er de laatste jaren veel taken bij gekregen. Ouderen wonen langer thuis, waardoor ze vaker naar de huisarts gaan. Ook moest de dokter meer taken overnemen van ziekenhuizen om de zorgkosten terug te dringen. Zo worden nu meer kleine chirurgische ingrepen als het verwijderen van aambeien of nageloperaties uitgevoerd door de huisarts.