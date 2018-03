NVWA en NCAE treden op tegen fraude met kwarteleieren

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE) hebben tijdens een inspectie geconstateerd dat een eiergroothandel in de provincie Gelderland kwarteleieren uit Franse legbatterijen heeft verkocht als Nederlandse scharrelkwarteleieren.

Bij de inspectie bleek dat het bedrijf sinds februari 2017 helemaal geen Nederlandse kwarteleieren meer had ingekocht en dat alle verkochte kwarteleieren dus Franse legbatterij-eieren waren. De toezichthouders doen nog onderzoek naar voorgaande jaren. Verkoop van Franse legbatterij-eieren als Nederlandse scharreleieren is verboden omdat consumenten hierdoor misleid worden. Er is geen risico voor de volksgezondheid bij de consumptie van de Franse kwarteleieren.

De toezichthouders hebben de inspectie op donderdag 15 maart 2018 uitgevoerd naar aanleiding van berichten in de media over een uitzending van het televisieprogramma ‘Keuringsdienst van Waarde’ waarin gemeld werd dat het bedrijf zou frauderen met kwarteleieren.