Geïnfiltreerde politie rolt postorderbedrijf in drugs op darknet op

De politie heeft met de aanhouding van vier verdachten afgelopen dinsdag in hun woonplaats Amsterdam of Werkendam een einde gemaakt aan de drugshandel van darknet-drugsverkopers die voorheen werkten onder de naam Doug-Heffernan. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag bekendgemaakt.

Drugs verstopt

'De verdachten verstopten de drugs in door hen zelf 3D-geprinte 'verpakkingen' zoals make-up poederdoosjes, Nintendo games en inktcartridges', aldus het OM. De verdachten zijn mannen van 32 en 50 jaar uit Amsterdam en 48 jaar uit Werkendam en een vrouw van 36 jaar uit Amsterdam. Zij worden vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris in Rotterdam.

Heterdaad

De aanhoudingen van drie van de vier verdachten in Amsterdam vonden op heterdaad plaats, terwijl zij waren ingelogd in hun computers op het darkweb. De vierde verdachte stond in Werkendam bij een stel 3D-printers, die op het moment van zijn aanhouding vermoedelijk drugsverpakkingsmateriaal draaiden. De politie doorzocht dinsdag vijf woningen en een kantoor in Amsterdam en een woning met loods in Werkendam.

Neerhalen van Hansa market

Als politie en justitie in mei 2017 de darknet markt Hansa market overnemen, trekt het vendor-account van Doug-Heffernan de aandacht. Een Nederlands vendor-account, een van de grootste en verantwoordelijk voor de handel in cocaïne, xtc, mdma en andere drugs.

Infiltratie

Met het neerhalen van de markt wordt een schat aan informatie binnengehaald en wordt de identiteit van de personen die vermoedelijk achter Doug-Heffernan schuilgaan achterhaald. Na de actie van de Nederlandse politie en justitie op Hansa market is de naam Doug-Heffernan echter volledig van het darknet verdwenen. Hetzelfde geldt voor de andere accounts die vermoedelijk door dezelfde verdachten werden gerund: ‘CocaCola-Kid’ en ‘Warner Bos’. De verdachten lijken al hun handel te hebben stilgelegd.

Na maanden worden er echter langzaamaan weer nieuwe vendor-accounts opgezet op de illegale ondergrondse marktplaats Dream Market. Onder de namen Smurfs, mr. Bubblebgum, Rubiks en DrugsGames zijn nieuwe webshops in harddrugs geopend en wordt gebouwd aan een nieuwe darknet-drugshandel onderneming, tot de Nederlandse politie daar afgelopen dinsdag een einde aan maakt. De verkoop-accounts op Dream Market zijn door de Nederlandse politie in beslag genomen.

Postorderbedrijf voor drugs

De vier verdachten uit Amsterdam en Werkendam hebben zich vermoedelijk beziggehouden met het en verzenden van tienduizenden postpakketten met verdovende middelen over de hele wereld. Zij fungeerden als een postorderbedrijf voor drugs. Het gaat om pakketten met verdovende middelen zoals LSD, XTC, cocaïne en MDMA. De internationale handel werd nauwgezet bijgehouden. In de digitale administratie van de verdachten zijn verzendlijsten aangetroffen waarop vermoedelijk duizenden namen en adressen van kopers van de afgelopen jaren staan vermeld.

Om te voorkomen dat een poststuk onderschept kon worden, is op een slimme manier gebruik van verpakkingsmateriaal dat ze vermoedelijk door verdachten zelf via een 3D printer gefabriceerd werd. Er werden make-up poederdoosjes 3D-geprint en gebruikt om de drugs ongezien naar de klant te sturen in bijvoorbeeld Australië, Singapore of Nieuw Zeeland. Ook zijn drugs bijvoorbeeld verstopt in Nintendo games of in inktcartridges.

Printerfarm, auto’s en vuurwapen

De set 3-D printers, een zogenoemde printerfarm, die de politie in Werkendam draaiend aantrof, zijn inbeslaggenomen. Tevens is hier beslag gelegd op een woning en loods. In Amsterdam legde de politie beslag op drie auto’s, een behoorlijke hoeveelheid verdovende middelen en bitcoin-tegoeden. Zowel in Amsterdam als in Werkendam is tot slot een vuurwapen aangetroffen en in beslag genomen.