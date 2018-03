Neergeschoten slachtoffer Piet Mondriaanstraat overleden

Binnen een tijdsbestek van 7 uur hebben zich in Amsterdam twee schietincidenten voorgedaan waarbij in totaal 2 personen gewond zijn geraakt. Dit meldt de politie vrijdag.

Slachtoffer overleden

Het eerste schietincident deed zich donderdagavond tussen 22.00 en 22.30 uur voor op de Piet Mondriaanstraat in Amsterdam-West. Hierbij raakte een persoon zwaargewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht waar hij later aan zijn verwondingen is overleden. De politie is een onderzoek gestart. Een getuige meldt aan de politie dat zij heel kort een reeks snelle schoten hoorde en dat het daarna weer stil was. De politie weet nog niet de identiteit van het slachtoffer.

Amsterdam-Noord

Het tweede schietincident gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag rond 04.45 uur in Amsterdam-Noord op de Johan van Hasseltweg. Hierbij raakte een 31-jarige man gewond. Hij was volgens de politie nog wel aanspreekbaar en is ook naar het ziekenhuis overgebracht. De twee vermoedelijke daders zijn gevlucht op een scooter. Onderzoek in de omgeving heeft niet geleid tot een aanhouding. Forensische Opsporing heeft sporen veilig gesteld.

De politie gaat er vooralsnog niet vanuit dat de twee incidenten iets met elkaar te maken hebben.