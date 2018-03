Coffeeshop in Oss vannacht beschoten

In het Brabantse Oss is in de nacht van donderdag op vrijdag een coffeeshop aan de Kromstraat beschoten. 'Rond 3.45 uur kreeg de politie een melding binnen dat de zaak meerdere keren beschoten was', zo meldt de politie vrijdag.

'Automatisch wapen'

In de Kromstraat zagen agenten dat het pand inderdaad onder vuur was genomen met vermoedelijk een automatisch wapen. Er bleek zeker twintig keer op het pand geschoten te zijn. Hoewel aan de coffeeshop meerdere woningen grenzen, raakte er gelukkig niemand gewond. De technische recherche deed een tijd lang sporenonderzoek in de Kromstraat en in de buurt werd met meerdere getuigen gesproken.

Achtergrond

De recherche is een uitgebreid onderzoek begonnen naar de achtergrond van de beschieting. Naast het spreken met getuigen en met de eigenaar van de shop bekijkt het team ook of er camerabeelden zijn waarop iets te zien is dat verband houdt met de beschieting. Mensen die in de omgeving camera’s hebben worden opgeroepen om die met ons te delen. Dat kan door gebruik te maken van onderstaand tipformulier.

Auto in brand

Tegen 04.00 uur werd in De Louwstraat in Schaijk een uitgebrande BMW gevonden. De politie gaat ervan uit dat er een verband is met de eerdere beschieting in Oss. Ook hier komt het onderzoeksteam graag in contact met getuigen die meer weten.