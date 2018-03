Vrijspraak na diefstal 960 iPhones uit rijdende vrachtwagen A73

De rechtbank Overijssel spreekt 5 mannen uit Roemenië vrij van het stelen van 960 Apple iPhones uit een rijdende vrachtwagen op de A73. Er is geen bewijs dat deze aanklacht tegen hen ondersteunt. Wel zijn de mannen veroordeeld voor het bezit van de gestolen telefoons tot celstraffen van 15 maanden. 5 dagen na de diefstal zijn de mannen aangehouden op een vakantiepark in Otterlo, in het bezit van de lading ter waarde van zo’n 550.000 euro.

Roemeense methode

Op 24 juli 2017 zijn 960 Apple iPhones uit een rijdende vrachtwagen gestolen via de zogenaamde ‘Roemeense methode’. Hierbij reden in de nachtelijke uren meerdere auto’s dicht rondom de vrachtwagen. Een persoon klimt op de motorkap van de auto die pal achter de vrachtwagen rijdt, maakt het slot open en haalt de lading eruit. Tijdens deze operatie rijden de vrachtwagen en de auto op aanzienlijke snelheid door en zorgen andere auto’s er tegelijkertijd voor dat achteropkomend verkeer niet kan inhalen.

Onvoldoende aanknopingspunten

Hoewel de 5 mannen in het vakantiepark in bezit waren van de lading en gereedschap om een vrachtwagen open te slijpen betekent dit niet automatisch dat zij ook degenen waren die de ladingdiefstal pleegden. Het dossier biedt hiervoor onvoldoende aanknopingspunten. In de eerste plaats zit er relatief veel tijd tussen de diefstal en de aanhouding van de mannen met de gestolen goederen.

Verder was één van de telefoons van één van de verdachten vlakbij de diefstal, maar blijkt ook uit het dossier dat andere mensen deze telefoon gebruikten. Het is dus niet uit te sluiten dat een ander met deze telefoon bij de diefstal was. Ook van andere telefoons die tijdens de diefstal in die omgeving waren is niet duidelijk bij wie die horen.

Tenslotte constateert de rechtbank dat er bij de vakantiewoning nog 2 personen zijn gezien. Zij waren niet aangemerkt als verdachte in dit dossier. Op basis van informatie uit Roemenië kan niet worden uitgesloten dat zij, en niet één van de 5 mannen, betrokken zijn bij de ladingdiefstal.

1 maand minder door publicatie foto’s

De rechtbank veroordeelt 4 mannen tot een celstraf van 15 maanden. Een vijfde man krijgt een celstraf van 14 maanden opgelegd. In zijn zaak matigt de rechtbank de celstraf met 1 maand omdat tijdens de aanhouding in de vakantiewoning foto’s zijn gemaakt door journalisten. Deze foto’s zijn gepubliceerd in een artikel waarop deze man te herkennen was, anders dan de andere mannen.

De rechtbank oordeelt dat dit een forse schending van de persoonlijke levenssfeer is waar de man veel nadeel van heeft. De foto’s zullen nog lang, zo niet zijn hele leven, op het internet terug te vinden zijn.