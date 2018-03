Vuurwapens en geld gevonden in woning Amstelveen

De politie heeft dinsdag 13 maart in een woning aan de Laan van de Helende Meesters twee personen aangehouden. In de woning trof de politie diverse vuurwapens en een groot geldbedrag aan. De twee verdachten, 25 en 31 jaar oud zonder vaste woon- en verblijfplaats, zitten nog vast.

De gemeente voerde die dag controles uit, waarbij de politie assisteerde. De controles hielden verband met mogelijk illegale bewoning. De politie stelt naar aanleiding van het aantreffen van de vuurwapens en het geld een nader onderzoek in. In verband met dit onderzoek is de politie niet eerder met dit bericht naar buiten gekomen.